نبيل الحلفاوي ناعيًا حمدي قنديل: انسحب في هدوء يليق بوطنيته

نعى الفنان نبيل الحلفاوي الإعلامي الكبير حمدي قنديل، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.





وكتب الحلفاوي، على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم والحضور الوقور والخلق الرفيع والطلة المتميزة الأستاذ حمدي قنديل، بعد تقدير لم يوفق فيه انسحب من الساحة سياسيًا وإعلاميًا في هدوء يليق بوطنيته وحسن نيته. خالص المواساة لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولكل الأسرة ولتلاميذه ومحبيه".





ورحل الإعلامي الكبير عن عمر ناهز 82 عامًا، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم الخميس.