الاهلي اليوم (al_ahly) لايف مباراة الاهلي والترجي يلا شوت بث مباشر مشاهدة الاهلي والترجي اليوم كورة ستار kora live

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التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل
مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد
فتحي-عمرو السولية - حسام عاشور-إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي-وليد
أزارو.
على الجانب الأخر سيخوض الترجي
اللقاء بقوته الضاربة بتشكيل مكون من:
رامي الجريدي-أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي-فرانك كوم - فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.
يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام
على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي
في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3
خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.