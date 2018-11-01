الاهلي اليوم (al_ahly) لايف مباراة الاهلي والترجي يلا شوت بث مباشر مشاهدة الاهلي والترجي اليوم كورة ستار kora live

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الاتحاد المصري يحدد ملعب مباراة الاهلي والترجي:

حدّد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، الملعب الذي سيقام عليه لقاء النادي الأهلي، أمام الترجي التونسي، 2 نوفمبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم:”وزارة الداخلية وافقت رسميًا على إقامة لقاء الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية”.





وأضاف سويلم:”الأمن رفض إقامة اللقاء في القاهرة لأسباب أمنية، خاصة أن الكاف يتمسك بحضور جماهيري مكثف للقاء، بسبب نقل المحطات الرياضية العالمية له”.





وتابع:”هناك تفاوض حول العدد النهائي للحضور الجماهيري، ونريد أن يتواجد عدد كبير من الجماهير في المباراة والالتزام بتعليمات الكاف”.





ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في وقت سابق إقامة مباريات الأهلي على استاد برج العرب، بسبب قلة الجماهير التي تحضر المباريات التي تقام فيه.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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