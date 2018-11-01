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حالة الطقس اليوم الخميس1/11/2018 في البحرين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:36 ص
حالة الطقس اليوم الخميس1/11/2018 في البحرين
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس 1/11/2018 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس1/11/2018 على مدن البحرين:
البديع  25°
الجفير  25°
الحد  25°
الحورة  25°
الرفاع  25°
الساقية  25°
العزيزية  25°
القضيبية  25°
القفول  25°
المحرق  25°
المنامة  25°
الموخارقا  25°
النعيم  25°
جد حفص  25°
رأس رمان  25°
سترة  25°
ع الرميثة  24°
عوالي  24°
مدينة حمد  25°
مدينة عيسى  25°
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