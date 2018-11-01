"القفطان المغربي" وعروض أزياء في حفل ميلاد "المسيرة الخضراء" (صور)

شهدت احتفالية العيد السنوى المغربى لمسيرة استرداد الصحراء الغربية تحت مسمى "حفل التعايش السلمى وتبادل الثقافة والاقتصاد بين المغرب ومصر"، عرض ازياء "ديفلية" مغربي، بحضور ملكة جمال المغرب ميس العائش.





وتألقت عارضات الازياء، برتداء الـ "جلابيات" المغربية، أو ما يعرف بـ "القفطان" المغربي، من الصيحات التراثية، والتي تميزت هذه النوعية من التصاميم بالفخامة والرقي، بالاضافة إلى ان معظم التصميمات التي عرضت كانت معتمدة على الاحجار، والتطريزات اليدوية الفاخرة.





وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، والمطرب مجدالقاسم، لمياء الزايدى وعدد من نجوم مسلسل أيوب.





يشار إلى أن "المسيرة الخضراء" هي مسيرة لاسترجاع الصحراء المغربية (بالإسبانية: Marcha verde) هو اسم أطلق على تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر لعام 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني.