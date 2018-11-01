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اخبار ريال مدريد - أودويريوزولا: سنقلب الطاولة على النتائج السلبية التي مررنا بها

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
اخبار ريال مدريد - أودويريوزولا: سنقلب الطاولة على النتائج السلبية التي مررنا بها
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عمر عبد العزيز
 

أعرب ألفارو أوديريوزولا، المدافع الشاب لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة للفوز الكبير بالمباراة أمام مليلية برباعية نظيفة في بطلة كأس ملك إسبانيا.

وقال أودويريوزولا في تصريحات صحفية: "على المستوى الشخصي لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، سنقلب الطاولة على النتائج السلبية التي شهدناها".

وواصل: "إنه أمر لا يمكن وصفه، تسجيل هدف مع أفضل فريق في العالم، ما زلنا في الوقت المناسب للفوز بكل شيء، كان علينا استعادة بعض الأحاسيس، نحن في نوفمبر وهذا هو ريال مدريد".

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