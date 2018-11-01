اخبار ريال مدريد - بوتراجينيو: ريال مدريد يشعر باحترام كبير نحو لوبيتيجي لهذا السبب





أعرب إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي يشعر بإحترام عظيم تجاه المدرب السابق جولين لوبيتيجي.









وقال بوتراجينيو في تصريحات صحفية عقب الفوز الكبير على مليلية بكأس الملك: "هو محترف عظيم. أحيانا تحدث بعض الظروف لكن البيان لم ينتقد أحدا".





واختتم بقوله: "سانتياجو سولاري هو مدربنا الآن، ونتمنى أن يؤدي بشكل رائع، سنرى ما سيحدث".



