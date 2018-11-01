كورة ستار AL_AHLY مشاهدة الاهلي والترجي اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والترجي الجمعة HD مشاهدة (youtube) يوتيوب





تذاكر مباراة الاهلي والترجي

يتم شراء تذاكر مباراة الاهلي والترج في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن طريق الموقع الرسمي للنادي الأهلي.





موعد مباراة الأهلي والترجي

تقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.