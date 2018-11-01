كورة ستار AL_AHLY مشاهدة الاهلي والترجي اليوم كورة لايف مباراة الاهلي والترجي الجمعة HD مشاهدة (youtube) يوتيوب
* كارتيرون - الأهلي :
يلعب كارتيرون بطريقة 4-2-3-1 كما أنه يغيرها إلى 4-3-3 والتي استعان بها في مواجهة وفاق سطيف الجزائري بهؤلاء اللاعبين :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي.
خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو - إسلام محارب.
* الشعباني - الترجي :
يلعب معين الشعباني المدير الفني للترجي بطريقة 4-2-1-3 واستعان فيها في مواجهة أول أغسطس بهؤلاء اللاعبين :-
حراسة المرمى: رامي الجريدي
الدفاع: سامح الدربالي – شمس الدين الزوادي – محمد علي اليعقوبي – أيمن بن محمد.
الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي - جيلان الشعلاني.
الهجوم: أنيس بدري – يوسف البلايلي – طه الخنيسي.
موعد المباراة:
البطولة: دوري أبطال أفريقيا (النهائي)
ملعب المباراة: برج العرب (الاسكندرية)
القناة الناقلة: بي إن سبورتس إتش دي – bein sports HD
المعلق : لم يحدد بعد
اليوم: الجمعة 2 – 11 - 2018
الساعة: 9 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة: 10 مساءًا بتوقيت السعودية.
تذاكر مباراة الاهلي والترجي
يتم شراء تذاكر مباراة الاهلي والترج في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن طريق الموقع الرسمي للنادي الأهلي.
موعد مباراة الأهلي والترجي
تقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الثاني من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.