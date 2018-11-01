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"تعليم المنوفية" عن مقتل طالب على يد زميله: الواقعة حدثت خارج المدرسة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
تعليم المنوفية عن مقتل طالب على يد زميله: الواقعة حدثت خارج المدرسة
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نعيم يوسف
 
علق مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على مقتل طالب في الثانوي الزراعي على يد زميله، قائلا إن الواقعة حدثت أمام بوابة المدرسة وليس داخلها.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات تلفزيونية، أن الطالبين اسلام حسن عبداللطيف، ومحمد صبري، حضرا طابور الصباح في المدرسة ثم هربا من المدرسة وقام أحدهم بإحضار سلاح أبيض من منزله وطعن به زميله بعد مشاجرة بينهما.

وشدد على أن الواقعة تمت خارج سور المدرسة وأمام البوابة وليس داخل المدرسة.
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