نجوم الفن بمصر والوطن العربي يشاركون في عيد ميلاد المسيرة الخضراء (صور)

نظمت الكونفدرالية المغربية للجالية المغربية فى القاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة العيد السنوى المغربى لمسيرة استرداد الصحراء الغربية تحت مسمى "حفل التعايش السلمى وتبادل الثقافة والاقتصاد بين المغرب ومصر"، وذلك بفندق نايل ريتز.





وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، والمطرب مجدالقاسم، لمياء الزايدى وعدد من نجوم مسلسل أيوب.





وأقيم على هامش الاحتفالية، معرض لابرز التحف والآثار القديمة، والمشغولات اليدوية، التي تحمل معاني التراث المغربي الأصيل.





"المسيرة الخضراء" هي مسيرة لاسترجاع الصحراء المغربية (بالإسبانية: Marcha verde) هو اسم أطلق على تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر لعام 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني.