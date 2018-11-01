أونلاين لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي AL_AHLY| بث مباشر الاهلي ضد الترجي (كورة لايف kora live) الآن بجودة عالية HD

يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب يوم الجمعة 11-2-2018.

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معلومات هامة عن مباراة الاهلي والترجي:

يستضيف فريق النادي الأهلى، فريق الترجى التونسى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف متفرج.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في الثامنة من مساء غد الجمعة.





واختار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة تضم كلا من، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف وصبري رحيل وحسام عاشور وعمرو السولية، وهشام محمد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإسلام محارب، وصلاح محسن ومروان محسن وأحمد حمودي، ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمدي ووليد أزارو.





بينما وصلت بعثة الترجي منذ ساعات إلى برج العرب بالإسكندرية بقيادة المدرب معين الشعبانى، وذلك بقائمة تضم كلا من، معز بن شريفية - رامى الجريدى - على الجمل- سامح الدربالى - إيهاب المباركى - أيمن بن محمد - خليل شمام - حسين الربيع - على المشانى - شمس الدين الذوادى - محمد على اليعقوبى - أيمن محمود- فوسينى كوليبالى - فرانك كوم - غيلان الشعلالى - محمد أمين المسكينى - سعد بقير- يوسف البلايلى - أنيس البدرى - بلال الماجرى - آدم الرجايبى - طه ياسين الخنيسى - وهيثم الجوينى.



