تفاصيل العثور على ثعبان بإحدى مدارس النيل بالعبور



وأضافت "الجويلي"، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك مدرسة في منطقة العبور، يوجد في محيطها مباني تحت الإنشاء، وتم العثور على ثعبان صغير طوله حوالي 15 سنتيمتر.



وأشارت إلى أنهم أرسلوا للشركة المتعاقدين معها لمكافحة الحشرات والقوارض وأكدت أنه "ثعبان زرع"، مشددة على أن الشركة ستقوم بفحص كل المدرسة.

كشفت الدكتورة سولاف أحمد الجويلى، مدير وحدة مدارس النيل، حقيقة ما أثير عن وجود ثعابين في المدرسة.