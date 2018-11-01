ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تفاصيل العثور على ثعبان بإحدى مدارس النيل بالعبور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:24 ص
تفاصيل العثور على ثعبان بإحدى مدارس النيل بالعبور
ثعبان
طباعة
نعيم يوسف
 
كشفت الدكتورة سولاف أحمد الجويلى، مدير وحدة مدارس النيل، حقيقة ما أثير عن وجود ثعابين في المدرسة.

وأضافت "الجويلي"، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك مدرسة في منطقة العبور، يوجد في محيطها مباني تحت الإنشاء، وتم العثور على ثعبان صغير طوله حوالي 15 سنتيمتر.

وأشارت إلى أنهم أرسلوا للشركة المتعاقدين معها لمكافحة الحشرات والقوارض وأكدت أنه "ثعبان زرع"، مشددة على أن الشركة ستقوم بفحص كل المدرسة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:02 AM