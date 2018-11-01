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وزير المالية: "السيسي طالبنا بإدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية تجنبًا للنزاعات"

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
وزير المالية: السيسي طالبنا بإدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية تجنبًا للنزاعات
الدكتور محمد معيط
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم أكثر من مرة بإدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية.

وتابع "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E" مساء الأربعاء: "الريس قال شوفوا أسلوب بسيط وسهل بدون أي نزاعات أو مشاكل، ويأخذ في اعتباره التجربة التي مرت بها مصر".

وأضف أنهم يعملوا لإيجاد حلول، مؤكدًا أن هدفهم هو حل كل المشكلات التي نمر بها.
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