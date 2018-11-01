ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على موعد افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:22 ص
تعرف على موعد افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
العميد خالد الحسيني
طباعة
داليا الحسين
 
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة؛ إنه سيتم افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية الأولى، أن الحي الحكومي متكون من 36 مبنى تم بناؤهم بأحدث أساليب البناء، في إطار تغيير أسلوب الإدارة في الدولة المصرية، وتحويلها إلى حكومة إلكترونية بدون أوراق.

وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد نقل كافة وزارات مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى البرلمان المصري والحي الرئاسي.

ولفت إلى أنه سيتم نقل دواوين الوزارة التي تدير كافة أفرع الوزارات، موضحًا أنه سيتم نقل نحو 50 ألف موظف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:02 AM