تعرف على موعد افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة



ولفت إلى أنه سيتم نقل دواوين الوزارة التي تدير كافة أفرع الوزارات، موضحًا أنه سيتم نقل نحو 50 ألف موظف.



قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة؛ إنه سيتم افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020.وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية الأولى، أن الحي الحكومي متكون من 36 مبنى تم بناؤهم بأحدث أساليب البناء، في إطار تغيير أسلوب الإدارة في الدولة المصرية، وتحويلها إلى حكومة إلكترونية بدون أوراق.وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد نقل كافة وزارات مصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى البرلمان المصري والحي الرئاسي.