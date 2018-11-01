أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 31-10-2018
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - داليا الحسين - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"البيطريين العرب": واقعة التحرش بالقرد تندرج تحت خدش الحياء العام والاعتداء على الحيوان
علق الدكتور شهاب عبد الحميد، أمين عام مساعد اتحاد البيطريين العرب، على واقعة تحرش ربة منزل بقرد، قائلًا: "هذه الواقعة تندرج تحت خدش الحياء العام، والاعتداء على الحيوان".
مجموعة شباب يقتحمون فصل طالبات بمدرسة شبرا التجارية.. والتعليم ترد
عرض الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد مجموعة شباب يقتحمون مدرسة تجارية بشبرا ويهددون الفتيات بالاعتداء عليهن.
نقيب الزبالين: منظومة القمامة في مصر "فاشلة"
وصف شحاتة المقدس، نقيب الزبالين منظومة القمامة في مصر بأنها فاشلة، مطالبًا بإنشاء وزارة خاصة لحل مشكلة القمامة في مصر.
"موسى" يطالب بإنشاء قوة عربية مشتركة: لمواجهة التحدي
طالب الإعلامي أحمد موسى، الدول العربية الاتجاه إلى إنشاء قوة عربية مشتركة؛ للتصدي لأي هجوم على أي دولة عربية، كما سيواجه أي تحد من أي إقليم أو من أي منطقة، منوهًا إلى أن عام 2014 شهد نواه لإنشاء قوى عربية مشتركة
صندوق النقد الدولى: دعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء.
"النقد الدولى": زيادة أسعار الخضروات ليست دليل على ضعف الاقتصاد المصري
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الوضع في مصر ليس سيئًا، وكل المجتمعات يحدث بها تغير وارتفاع في الأسعار وهي مؤقتة، وزيادة أسعار السلع والخضروات ليس دليل على ضعف الاقتصاد المصري.
أحمد موسى: رئيس "الفيفا" ألمح لإمكانية استضافة أكثر من دولة لمونديال 2022
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ألمح إلى إمكانية استضافة أكثر من دولة لبطولة كأس العالم 2022، معقبًا: "يعني تنظيم كأس العالم مش هيكون في قطر بس، هيكون في أكثر من دولة".
أستاذ علم اجتماع: "ربنا هيحاسب واضعي مناهج التاريخ"
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الله سيحاسب من وضعوا مناهج التاريخ للطلاب، لأنها سيئة للغاية، لدرجة أنها أصبحت من أصعب المواد لدى الطلاب، لافتة إلى أن مادة مثل التاريخ كان من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانتماء الوطني.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"البيطريين العرب": واقعة التحرش بالقرد تندرج تحت خدش الحياء العام والاعتداء على الحيوان
علق الدكتور شهاب عبد الحميد، أمين عام مساعد اتحاد البيطريين العرب، على واقعة تحرش ربة منزل بقرد، قائلًا: "هذه الواقعة تندرج تحت خدش الحياء العام، والاعتداء على الحيوان".
مجموعة شباب يقتحمون فصل طالبات بمدرسة شبرا التجارية.. والتعليم ترد
عرض الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد مجموعة شباب يقتحمون مدرسة تجارية بشبرا ويهددون الفتيات بالاعتداء عليهن.
نقيب الزبالين: منظومة القمامة في مصر "فاشلة"
وصف شحاتة المقدس، نقيب الزبالين منظومة القمامة في مصر بأنها فاشلة، مطالبًا بإنشاء وزارة خاصة لحل مشكلة القمامة في مصر.
"موسى" يطالب بإنشاء قوة عربية مشتركة: لمواجهة التحدي
طالب الإعلامي أحمد موسى، الدول العربية الاتجاه إلى إنشاء قوة عربية مشتركة؛ للتصدي لأي هجوم على أي دولة عربية، كما سيواجه أي تحد من أي إقليم أو من أي منطقة، منوهًا إلى أن عام 2014 شهد نواه لإنشاء قوى عربية مشتركة
صندوق النقد الدولى: دعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء.
"النقد الدولى": زيادة أسعار الخضروات ليست دليل على ضعف الاقتصاد المصري
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الوضع في مصر ليس سيئًا، وكل المجتمعات يحدث بها تغير وارتفاع في الأسعار وهي مؤقتة، وزيادة أسعار السلع والخضروات ليس دليل على ضعف الاقتصاد المصري.
أحمد موسى: رئيس "الفيفا" ألمح لإمكانية استضافة أكثر من دولة لمونديال 2022
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ألمح إلى إمكانية استضافة أكثر من دولة لبطولة كأس العالم 2022، معقبًا: "يعني تنظيم كأس العالم مش هيكون في قطر بس، هيكون في أكثر من دولة".
أستاذ علم اجتماع: "ربنا هيحاسب واضعي مناهج التاريخ"
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الله سيحاسب من وضعوا مناهج التاريخ للطلاب، لأنها سيئة للغاية، لدرجة أنها أصبحت من أصعب المواد لدى الطلاب، لافتة إلى أن مادة مثل التاريخ كان من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانتماء الوطني.