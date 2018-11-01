كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر الآن في نهائي دوري ابطال افريقيا لايف hd

عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا يوم الجمعة الموافق الثاني من نوفمبر لعام 2018، سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة والقمة العربية بين الأهلي المصري، وضيفه الترجي الرياضي التونسي، في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقديم المباراة:

الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب على الترجي التونسي على ملعب "برج العرب" من أجل التقدم خطوة نحو هدف الأهلاوية بالتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وإعادة اللقب القاري إلي قلعة الجزيرة والغائب عن خزائن بطولات المارد الأحمر منذ 5 سنوات تقريبًا، حيث يرجع آخر تتويج للأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا إلي عام 2013.

يقود الأهلي في النهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا لـ"حسام البدري"، كما أن كارتيرون لديه خبرات أفريقية كبيرة، خاصة وأنه سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة فريق مازيمبي الكونغولي عام 2015.

ويفتقد الأهلي خدمات الكثير من اللاعبين خلال مباراة الترجي أبرزهم، علي معلول – مؤمن زكريا – باسم علي – جونيور اجايي – محمد نجيب – ناصر ماهر

علي الجانب الآخر يتطلع فريق الترجي التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي القرن الأفريقي تقربه من اللقب الأفريقي قبل لقاء الإياب في تونس، ويتطلع الترجي لحصد اللقب الثالث في تاريخه، بعد تتويجه بالبطولة عامي 1994، 2011.

تاريخ مواجهات الفريقين:

سبق وتقابل الفريقين في 18 مواجهة رسمية سابقة، طوال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية للأندية، حقق المارد الأحمر 7 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات جمعت الفريقين، وسجل الأحمر 19 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

موعد المباراة:

البطولة: دوري أبطال أفريقيا (النهائي)

ملعب المباراة: برج العرب (الاسكندرية)

القناة الناقلة: بي إن سبورتس إتش دي – bein sports HD

المعلق : لم يحدد بعد

اليوم: الجمعة 2 – 11 - 2018

الساعة: 9 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة: 10 مساءًا بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD.