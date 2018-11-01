سفيرنا ببرلين: زيارة السيسي لألمانيا نقطة فارقة في العلاقات بين البلدين

أكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا زيارة ناجحة جدًا، وتمثل نقطة فارقة في العلاقات المصرية الألمانية.



وأضاف "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية DMC مساء الأربعاء، أن 4 ملفات حظوا بأهمية بالغة على مستوى الدولتين في هذه الزيارة.



وأوضح أن الملف الأول هو ملف الاستثمار، وملف التعليم؛ لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء أول جامعة للعلوم التطبيقية في مصر، وملف السياحة، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيكون عام السياحة الألمانية، وملف التعاون الإفريقي.

