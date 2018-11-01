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عمرو جمال يعود لتدريبات هلال مطروح عقب الإصابة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
عمرو جمال يعود لتدريبات هلال مطروح عقب الإصابة
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محمد عبد الفتاح
 

انتظم عمرو جمال لاعب وسط مهاجم هلال مطروح في تدريبات الفريق الجماعية بقيادة محمود التركي عقب غيابه حوالي ٦ أسابيع لتعرضه لكسر في القدم.

وقد تعرض عمرو جمال لكسر في القدم نتيجة التحام قوى خلال لقاء مركز شباب الحمام في أولى مباريات الفريق بالمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث.

ومن المنتظر أن يتواجد عمرو في مباراة الهلال المقبلة أمام مركز شباب الحمام الأحد المقبل الثانية والنصف بملعب الناصرية بافتتاح مباريات الدور الثاني.

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