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الأوليمبي يستضيف الحمام بمجموعة بحري

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
الأوليمبي يستضيف الحمام بمجموعة بحري
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محمد عبد الفتاح
 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي بقيادة علاء نوح نظيره الحمام بقيادة مصطفى عبده الثانية والنصف من عصر غداً الخميس، بستاد عز الدين يعقوب، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المجموعة الثالثة للدوري الممتاز ب.

يدخل الأوليمبي اللقاء محتلاً المركز السابع بالمسابقة برصيد ١١ نقطة بينما الحمام في المركز الـ ١٢ برصيد ٥ نقاط.

وقد تعادل الأوليمبي الجولة الماضية مع طنطا بملعب الخير بدون أهداف بينما خسر الحمام من الرجاء ١/٣ بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب.
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