ضبط 942 طن بطاطس بأحد الثلاجات بالدقهلية

شن رجال مباحث التموين في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة تمكنت في ضبط 942 طن بطاطس في ثلاجات الحفظ بمركز طلخا.



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، كلف اللواء محند شرباش مدير البحث الجنائي بشن حملات مكثفة تزامنا مع ارتفاع أسعار البطاطس.



حررت الحملة 12 قضية بإجمالي 942 طن، وتم التحفظ عليهم لإعادة بيعهم وطرحها في الأسواق وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.