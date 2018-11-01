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ضبط 942 طن بطاطس بأحد الثلاجات بالدقهلية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:53 ص
ضبط 942 طن بطاطس بأحد الثلاجات بالدقهلية
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سالي رضوان
 
شن رجال مباحث التموين في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة تمكنت في ضبط 942 طن بطاطس في ثلاجات الحفظ بمركز طلخا.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، كلف اللواء محند شرباش مدير البحث الجنائي بشن حملات مكثفة تزامنا مع ارتفاع أسعار البطاطس.

حررت الحملة 12 قضية بإجمالي 942 طن، وتم التحفظ عليهم لإعادة بيعهم وطرحها في الأسواق وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.
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