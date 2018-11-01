ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أمن الدقهلية" يضبط المتهمين بإضرام النيران في كشك كهرباء بالسنبلاوين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
أمن الدقهلية يضبط المتهمين بإضرام النيران في كشك كهرباء بالسنبلاوين
مدير أمن الدقهلية
طباعة
سالي رضوان
 
ضبط رجال مباحث السنبلاوين في محافظة الدقهلية، المتهمين بإضرام النيران بكشك كهرباء مجاور لمحطة تقوية تابعة لإحدى شركات المحمول كائنة بمنطقة حى الطيارة ببنر السنبلاوين.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد باشتعال النيران بكشك كهرباء بحي الطيارة، وعلى الفور انتقل اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي وبسؤال فرد الأمن الإداري شهاب م م 43 سنة، ومقيم بندر السنبلاوين اتهم كل من فتحى س ص. 56 سنة، سائق وعبده ح ا 34 سنة، حداد ومحمد ح ا 35 سنة، حداد، بارتكاب الواقعة نكاية فيه لطرده من العمل بالشركة لخلافات بينه وبينهم وقضايا منظورة أمام القضاء.

وتم ضبط المتهمين وجار العرض على النيابة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 3:40:20 AM