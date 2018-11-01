"أمن الدقهلية" يضبط المتهمين بإضرام النيران في كشك كهرباء بالسنبلاوين

ضبط رجال مباحث السنبلاوين في محافظة الدقهلية، المتهمين بإضرام النيران بكشك كهرباء مجاور لمحطة تقوية تابعة لإحدى شركات المحمول كائنة بمنطقة حى الطيارة ببنر السنبلاوين.



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد باشتعال النيران بكشك كهرباء بحي الطيارة، وعلى الفور انتقل اللواء محمد شرباش مدير البحث الجنائي وبسؤال فرد الأمن الإداري شهاب م م 43 سنة، ومقيم بندر السنبلاوين اتهم كل من فتحى س ص. 56 سنة، سائق وعبده ح ا 34 سنة، حداد ومحمد ح ا 35 سنة، حداد، بارتكاب الواقعة نكاية فيه لطرده من العمل بالشركة لخلافات بينه وبينهم وقضايا منظورة أمام القضاء.



وتم ضبط المتهمين وجار العرض على النيابة.