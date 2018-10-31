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الرئيس البرازيلي المنتخب: حكومتي لن تضم "مدانين" في قضايا فساد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:47 م
الرئيس البرازيلي المنتخب: حكومتي لن تضم مدانين في قضايا فساد
غايير بولسونارو
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وكالات
 
حذر الرئيس البرازيلي المنتخب، غايير بولسونارو، أمس الأربعاء، من أن حكومته التي بدأ في تشكيلها، لن تضم مدانين في قضايا فساد مثل الحكومات السابقة.



وأعلن الرئيس المنتخب، الذي سيتولى منصبه في مطلع يناير المقبل، عن بعض أعضاء حكومته، موضحاً أنه سيكشف عن بقية الأعضاء عبر الشبكات الاجتماعية، وذكر عبر الشبكات الاجتماعية "أي معلومة غير ذلك مجرد تكهنات دون مصداقية".



وأكد القيادي السابق بالجيش أمس رسمياً أن رائد الفضاء ماركوس بونتيس، البرازيلي الوحيد الذي سافر إلى الفضاء، سيتولى منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة المقبلة، وأن مستشاره الاقتصادي باولو جيديس سيتولى منصب وزير الاقتصاد، بينما سيتولى الجنرال أوغوستو هيلينو ريبيرو منصب وزير الدفاع والنائب أونيكس لورينزوني وزارة شؤون الرئاسة.



وتوجه لورينزوني أمس إلى برازيليا للاجتماع مع ممثلي حكومة الرئيس ميشيل تامر الذي تولى السلطة في عام 2016 بعد إقالة ديلما روسيف والإعداد للعملية الانتقالية.
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