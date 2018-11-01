برلمانية: 18 ألف طن قمامة تدفن في شرق القاهرة يوميًا تخرج غازات مسرطنة

قال شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن هناك منطقة في شرق القاهرة يُدفن فيها 18 ألف طن قمامة يوميًا، لافتة إلى أن هذه المنطقة تصل مساحتها لأكثر من 700 فدان.



وتابعت "فراج"، خلال حوارها ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تخطيط هذه المنطقة بشكل غير سليم أدى لوجود سوائل ناتجة من القمامة تخرج غازات مسرطنة وقاتلة.



ولفتت إلى أن القمامة لها عائد اقتصادي مربح جدًا، وتركها دون الاستفادة منها يعني اهدار ثروة، خلاف الأثار السلبية الناتجة عنها.



