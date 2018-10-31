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صدى- السعودية| إنقاذ 10 محتجزين في وادي ستارة من قبل طيران الأمن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى- السعودية| إنقاذ 10 محتجزين في وادي ستارة من قبل طيران الأمن
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الفجر السعودي
 

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احتجزت الأمطار الغزيرة، 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء، في وادي ستارة بمحافظة خليص اليوم الأربعاء.

 

وباشرت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة، الواقعة حيث أنقذت الأشخاص المحاصرين عبر إحدى طائراتها، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت لاستمرار هطول الأمطار الرعدية التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مكة المكرمة حتى غدًا الخميس.

                        

المصدر:- صحيفة صدى

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