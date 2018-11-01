مدير كاتدرائية العاصمة الإدارية: قبة المشروع الأكبر في الشرق الأوسط

كشف المهندس شريف النارخ، مدير مشروع كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل جديدة عن المشروع.



وقال النارخ، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية الأولى، مساء الأربعاء إن طول الكنيسة 150 مترًا وعرضها 40 مترًا بدون أعمدة، والذي يمثل عبئا كبيرًا في عملية البناء.



وأضاف مدير مشروع الكاتدرائية، أن قبة الكاتدرائية تعد الأكبر في الشرق الأوسط والتي تصل إلى ارتفاعها 40 مترًا، وتعادل ضعف كاتدرائية العباسية من حيث المساحة، مشيرًا إلى أنها تستطيع استقبال 8 آلاف شخص.

