10 أطعمة تمنح الطاقة للجسم.. تعرف عليهم

إذا كنت تشعر بالتعب نتيجة قلة طاقتك مع عمل مجهود زائد، هناك أطعمة تمنحك القدرة على محاربة هذا التعب، ويجب اختيار أكثر من نوع طعام، حتى لا يعتاد الجسم على مصدر واحد للطاقة دون الآخر، لذا تقدم "الفجر"، أبرز 10 أطعمة تمنح الطاقة للجسم، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.





المكسرات

يمكن مد الجسم بالطاقة من خلال تناول المكسرات الخام غير المملحة، والتى لا تحتوى على مكسبات الطعم، حيث إنها ذات قيمة غذائية عالية وتساعد الجسم على الهضم بسهولة.





الزبادى

تناول وجبة الزبادى إلى الإفطار أو مع السلطة المفضلة تعطى الجسم جرعة كبيرة من الكالسيوم والبروبيوتيك، وهو البكتيريا الجيدة الموجودة فى اللبن الزبادى يساعد على تسهيل عملية الهضم فى الأمعاء وتعزيز نظام المناعة فى الجسم، والذى بدوره يساعدك على محاربة الإرهاق.





سمك السالمون

سمك السالمون، غنى بالأوميجا 3 الدهنية يساعدك على تقليل نسبة الكولسترول، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك هو عالى البروتين، وفيتامين B6، والنياسين والريبوفلافين وهم يساعدان على تحويل الطعام إلى طاقة مما يتيح لك النشاط والقدرة على العمل بصورة أفضل.





السبانخ

السبانخ، من الأطعمة عالية الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، حيث يلعب البوتاسيوم دورا حيويا فى إنتاج الطاقة، ويساعد على تنظيم الهضم، وإضافة بعض السبانخ الطازجة إلى السلطة المفضلة أو وضعها على البيض يمكننا من خلالهم الحصول على ما يكفينا من كل هذه الفوائد.





القرع

وجه خفيفة من القرع عليها بذور عباد الشمس تحصل بها على نصف الكمية التى يجب تناولها يوميا من الماغنسيوم، حيث يساعد ذلك على تكوين الأحماض الدهنية واسترخاء العضلات والحفاظ على مستويات الكالسيوم المناسبة.





البطاطا

البطاطا هى مصدر الكربوهيدرات المفضل، تحتوى على الحديد، البوتاسيوم، الماغنسيوم، فيتامين C وفيتامين D والجميع يساعد على زيادة مستويات الطاقة ووقف الشعور بالتعب.





تناول المياه باستمرار

لا يوجد حياة بدون مياه، لأنها المادة الأساسية على الأرض والضرورية للإنسان ليعمل على أساس صحيح، وهناك حاجة للمياه للمساعدة فى تنفيذ المواد المغذية والأكسجين إلى الخلايا، وكلاهما إذا انخفض يظهر عليك علامات الإرهاق، وفى المتوسط يجب تناول الفتيات والسيدات 8 أكواب مياه يوميا، أما الرجال 10 أكواب.





النعناع

طعمه ورائحته يجعلان الجسم يستيقظ من سباته سريعاً ولذلك ينصح بتجربته عند الشعور بالنعاس أو التعب وتؤدي نفس الوظيفة الزنجبيل والفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال.





الموز

يحتوي على كاربوهيدرات ترفع مستوى الطاقة في الجسم ولذلك ينصح الخبراء بتناول موزة بعد وجبة الغداء للحصول على الطاقة الكافية.





عسل النحل

وهنا يأتى تناول عسل النحل، يعزز من مستويات الطاقة في الجسم نظراً لمحتواه من السكر الذي يزيد من مستويات طاقة الجسم بشكل تلقائي و سريع فالجسم يقوم بتفتيت السكر الذي يوجد في عسل النحل مما يجعله مساهماً في الحفاظ على مستويات الطاقة.



