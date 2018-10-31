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واشنطن تعبر عن قلقها بشأن الضربات التركية لمواقع كردية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:36 م
واشنطن تعبر عن قلقها بشأن الضربات التركية لمواقع كردية
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الفجر السعودي
 

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها الشديد تجاه الضربات التركية على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا، حسبما أفادت "سكاي نيوز".

 

وكان الجيش التركي قد أعلن على تويتر أنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الأربعاء، فقتل 23 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

 

وقال الجيش إن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمال العراق، منها جبال قنديل أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.

 

ونفذت تركيا في الشهور القليلة الماضية ضربات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردًا في تركيا عام 1984.

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