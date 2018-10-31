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تعرف على حكام مباريات الخميس في الأسبوع الثاني عشر بالدوري

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:35 م
تعرف على حكام مباريات الخميس في الأسبوع الثاني عشر بالدوري
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محمد عبدالفتاح
 
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الخميس، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

حرس الحدود × المقاولون : محمد معروف ويعاونه هاني العراقي وأحمد عطية، وعبد الله عكاشة حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وصبري إبراهيم حكماً خامساً.

بتروجت × مصر المقاصة : محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجي، ومحمد طارق حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكماً خامساً.

وادي دجلة × الزمالك : محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبد الفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكماً خامسا.

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