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"مستقبل وطن" بالفيوم يرعى المهرجان العالمى لقرية تونس الثامن للفخار والحرف اليدوية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:35 م
مستقبل وطن بالفيوم يرعى المهرجان العالمى لقرية تونس الثامن للفخار والحرف اليدوية
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
قال المهندس عبدالقادر الجارحى، أن الحزب سيشارك فى مهرجان "الفن التشكيلى"بقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون يوم الجمعة المقبل.

وأكد "الجارحى" أن اليوم سيتم الأنتهاء من الأستعدادات لإقامة الدورة الأولى لملتقى تونس 2018م، تحت عنوان " الفـن ثقافة.. الفـن تنمية" برعاية حزب مستقبل وطن بالفيوم، والذى يتزامن مع المهرجان العالمى لقرية تونس الثامن للفخار والحرف اليدوية فى قرية تونس السياحية خلال الفترة من 1١١2018م حتى 3١١ 2018م، مما سيؤثر على إثراء الساحة التشكيلية بكل ما هو جديد وفاعل.


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