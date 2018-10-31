نجل مالك ليستر سيتي السابق يتعهد بتحقيق أحلام والده

تعهد نجل رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك ليستر سيتي بالبناء على الإرث الذي تركه والده الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية خارج ملعب الفريق السبت الماضي.





وقال أيوات سريفادانابرابا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي :"كنت فخور للغاية بأن يكون لدي مثل هذا الأب الاستثنائي".





وأضاف : "ما حدث جعلني أدرك مدى أهمية والدي بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تأثرت بعدد الأشخاص الذين جعلوه قريبا من قلوبهم".





وتابع : "تلقيت منه إرثا ومهمة كبيرة للغاية لتمريرها وأعتزم القيام بذلك".





وأردف قائلا : "اليوم تركتني مع إرث يتعين علي الحفاظ عليه وسأفعل كل ما في وسعي لأحقق رؤيتك وأحلامك الكبيرة".





اختتم أيوات تصريحاته قائلا : "لا شيء من شأنه أن يجعلني أكثر فخرا من رؤية كيف أن عائلة ليستر سيتي التي أسسها تساند بعضها البعض في ظل حالة الحزن التي سيطرت على الجميع بعد الحادث".





يذكر أن الملياردير التايلاندي حصل على ملكية ليستر سيتي في 2010 وضخ الكثير من الأموال في خزينة النادي وأصبح شخصية شهيرة في المدينة الانجليزية من خلال العديد من التبرعات الخيرية. كما سطر اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي إلى الأبد بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015/ 2016 محققا أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة.



