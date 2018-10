ظهرت المغنية الشهيرة "سييرا" متنكرة في شخصية جندية من جنود فيلم الفهد الأسود احتفالا منها بموسم عيد الهالوين لعام 2018.





و يجذب نجوم ونجمات هوليوود أنظار الإعلام لأزيائهم التنكرية التي يحتفلون بها بهذا العيد كل عام والتي تغلب عليها دائما الغرابة.





وسبق أن قدمت النجمة تيريس إيليس روز وعدد من نجوم مسلسلها الشهير this is us هذا التنكر خلال الهالوين الجاري.