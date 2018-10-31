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أستاذ علم اجتماع: "ربنا هيحاسب واضعي مناهج التاريخ"

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:59 م
أستاذ علم اجتماع: ربنا هيحاسب واضعي مناهج التاريخ
الدكتورة هدى زكريا
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الأزمة التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة هي ضرب الحس الوطني، وهذا الأمر بدأ منذ السبعينيات

وتابعت "زكريا"، خلال حوارها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن المعلم كان في السابق رسولًا للوطنية، لكنه مؤخرًا أصبح رسولًا للدروس الخصوصية، وهذا الأمر ساهم في ضرب الحس الوطني لدى الشباب.

أضافت أن الله سيحاسب من وضعوا مناهج التاريخ للطلاب، لأنها سيئة للغاية، لدرجة أنها أصبحت من أصعب المواد لدى الطلاب، لافتة إلى أن مادة مثل التاريخ كان من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانتماء الوطني.
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