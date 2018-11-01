ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة البيئة: كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
وزيرة البيئة: كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية
وزيرة البيئة
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية، لافتة إلى أن تصرفات البشر تجاه الطبيعة تسببت في التغيرات الحالية.

وأضافت "ياسمين"، خلال حوارها مع فضائية DMC مساء الأربعاء، أن قمة التنوع البيولوجي تهدف للتصالح مع الطبيعة.

وأوضحت أن قمة التنوع البيولوجي تتطرق لخمسة ملفات أساسية هي الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة، وأن حضور القمة سيكون على مستوى الوزراء.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
x
15:00
المقاولون العرب
بتروجيت
x
17:30
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
x
17:25
الشباب
الاتحاد
x
18:50
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 12:30:04 AM