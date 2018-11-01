وزيرة البيئة: كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كوكب الأرض لم يعد يتحمل الأنشطة البشرية، لافتة إلى أن تصرفات البشر تجاه الطبيعة تسببت في التغيرات الحالية.



وأضافت "ياسمين"، خلال حوارها مع فضائية DMC مساء الأربعاء، أن قمة التنوع البيولوجي تهدف للتصالح مع الطبيعة.



وأوضحت أن قمة التنوع البيولوجي تتطرق لخمسة ملفات أساسية هي الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة، وأن حضور القمة سيكون على مستوى الوزراء.

