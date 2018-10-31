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الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:33 م
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف
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سعد نبيل - تصوير: ولاء غنيم
 
افتتح مساء اليوم، صالون الأوبرا الثقافي، موسمه الجديد، في المسرح الصغير باحتفالية كبرى للشاعر ماجد يوسف، بمناسبة بلوغه سن الـ70 عامًا، شهدت الاحتفالية الناقد الدكتور أحمد درويش، والإعلامية حكمت الشربيني، والشاعر السعودي عبدالله الخشرمي رئيس اتحاد الشعراء العالمي، والدكتور محمود نسيم أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون، والمفكر رؤوف حامد، والكاتب اللبناني فرحات صالح.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، عقبه القى الشاعر ماجد يوسف، قصيدة له ، مشير إلى أن هذه القصيدة قامت القوات العسكرية بمنع نشرها في عام 1968، ولم يعلن عن السبب إلى الان.

يذكر أن الشاعر ماجد يوسف، يعد واحدا من أهم الشعراء العامين فى القرن العشرين والعقدين الأولين من الألفية الجديدة وله العديد من الدواوين والدراسات النقدية ومن بين قصائده "نفسي أخطفك وأطير"، "ست الحزن والجمال"،" ٣ مرايات على جمرة"، "فهارس البياض"، و "مراية نسر والأهرامات".
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
الشاعر ماجد يوسف يلقي باقة من قصائدة في حفل بلوغه 70 عامًا (صور)
طباعة
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