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كونتي يشكر مشجعي ميلان على دعمهم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:41 م
كونتي يشكر مشجعي ميلان على دعمهم
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ريهام عبدالمحسن
 
شكر أندريا كونتي، الظهير الأيمن لنادي ميلان الإيطالي، مشجعي الفريق على دعمهم له خلال معاناته من الإصابة.

وكان كونتي واحدًا من أشهر صفقات ميلان في صيف 2017 لكنه لم يظهر مع الروسونيري منذ أكثر من عام بعد إصابتين خطيرتين في الركبة.

ومع ذلك، كان الظهير الأيمن من بين البدلاء في الفوز 3-2 على سامبدوريا نهاية الأسبوع الماضي واحتفظ بمكانه على مقاعد البدلاء لمواجهة جنوى.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا : "شعرت بالفعل بأحاسيس قوية يوم الاحد. كان هناك استقبال لي رائع من المشجعين ويجب أن أشكرهم. لقد دعموني دائمًا".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً : "أنا سعيد جدا. لا يزال يتعين علي العمل بجد للعودة إلى 100 في المائة من إصابتي لكني أشعر بالثقة وعليّ أن أواصل العمل بشكل جيد".

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