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تحت قيادة سولاري.. ريال مدريد يسحق ميليلة بكأس ملك إسبانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:35 م
تحت قيادة سولاري.. ريال مدريد يسحق ميليلة بكأس ملك إسبانيا
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الفجر الرياضي
 

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا، على مضيفه مليلية، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.


وتعد هذه هي المباراة الأولي للفريق الملكي تحت قيادة سولاري المدير الفني الجديد للفريق، والذي خلف المقال لوبيتيجي.


سجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة (28)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (45+1)، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة (83)، وكريستو جونزاليس في الدقيقة (90+2).


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