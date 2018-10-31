وكان الترجي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.





كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن | كورة ستار | kora star





سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقي فريقي الأهلي والترجي وجها لوجه في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم الجمعة 2-11-2018 في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن | كورة ستار | kora star





مقدمة عن اللقاء:

نجح النادي الأهلي في التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد ماراثون مثير حيث فاز في دور الـ32 على مونانا الجابوني بمجموع اللقائين 7-1، قبل أن ينتقل لدور المجموعات والذي تعادل في أول مباراة أمام الترجي وخسر في الثانية أمام كمبالا سيتي بثنائية نظيفة، ليتعقد موقفه ويرحل حسام البدري عن الفريق، ولكن الفرنسي كارتيرون نجح في إعادة ترتيب الأوراق، وحقق 4 انتصارات متتالية في المجموعة ليتصدر المجموعة، وفي دور الـ8 تخطى عقبة حوريا الغيني بنتيجة4-0، قبل أن يسقط وفاق سطيف في نصف النهائي بمجموع اللقائين 3-2.





ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.





على الجانب الأخر تأهل الترجي لهذه المباراة بعد الفوز على أساك كونكورد الموريتاني بمجموع المباراتين 6-1 في دور الـ64، قبل أن يعبر ماهيا الكيني 1-0، ونجح في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي في المجموعة الأولى، ليتأهلا لدور الـ8 ويفوز على النجم الساحلي 3-1 بمجموع اللقائينن، وفي الدور نصف النهائي اسقط الترجي فريق بريميرو دي أوجوستو الانجولي 4-3 بمجموع اللقائين.





ويسعى فريق الترجي لتحقيق نتيجة مطمئنة بالقاهرة قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس.





كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن | كورة ستار | kora star





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من كل من:محمد الشناوي- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي-عمرو السولية - حسام عاشور-إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي-وليد أزارو.





على الجانب الأخر سيخوض الترجي اللقاء بقوته الضاربة بتشكيل مكون من:





رامي الجريدي-أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي-فرانك كوم - فوسيني كوليبالي-يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري-طه ياسين الخنيسي.





كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن | كورة ستار | kora star





تاريخ مواجهات الفريقين:

يتفوق الأهلي على الترجي بالأرقام على ضوء نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين من قبل، حيث التقى الأهلي مع الترجي في 18 مباراة بمختلف البطولات الإفريقية، وحقق الأحمر خلالها 7 انتصارات وتلقى 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 8 مناسبات.





وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.





كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن | كورة ستار | kora star





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.







