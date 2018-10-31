سام مرسي واثق من حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية للفراعنة

أكد سام مرسي، لاعب وسط نادي ويجان الإنجليزي، على ثقته في الحصول على فرصة جيدة للمشاركة مع المنتخب مصر في مواجهتي تونس والإمارات المقبلتين.

وقال مرسي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أنه تحدث مع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

وتابع: "التأهل لكأس أمم أفريقيا إحساس رائع، لقد حققنا نتائج جيدة في المباراتين الماضيتين، وسنخوض معسكرات مميزة، وكانت فرصة جيدة للتعرف على الجهاز الفني الجديد بقيادة أجيري".

وأكمل: "معسكرنا الأخير كان إيجابيًا، تم خلاله استدعاء عدد من اللاعبين الجدد الذين يحاول أجيري أن يطور من التشكيل عن طريقهم، وهو أمر جيد للمنتخب".

وأضاف: "أرى أنني سأحصل على فرصة جيدة للمشاركة أمام منتخبي تونس والإمارات بعد حديثي مع المدرب في أكثر من مناسبة، فالمباريات الدولية مثيرة للغاية، ودائمًا ما أشعر بالانتعاش بعد العودة منها إلى هنا".