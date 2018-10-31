زوار الفجر الكرام تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا في ذهاب دور الـ32 في بطولة كأس ملك إسبانيا.





فالفيردي يلعب المباراة بتشكيل مكون من: سيلسين، سيميدو، دينيس سواريز، يبملي، مالكوم، سامبر، مونير، فيدال، ميراندا، كوينكا، تشومي.





فريق كولتورال يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط فقط عن الصدارة.





وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة



كورة ستار link - مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر اليوم الأربعاء 31-10 كأس ملك اسبانيا | لايف HD KORA

