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20 لاعبا بقائمة الترسانة لمواجهة جمهورية شبين بالممتاز "ب"

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:23 م
20 لاعبا بقائمة الترسانة لمواجهة جمهورية شبين بالممتاز ب
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شيماء الجلاد
 
أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الترسانة قائمة لاعبيه لمواجهة فريق جمهورية شبين في السادسة من مساء الخميس بملعب الترسانة ضمن الإسبوع التاسع من منافسات المجموعه التانية بدورى القسم الثانى.

وجاءت القائمة تضم كل من: "حماده الدسوقى وعمرو خليل وطارق وطنى وهارون إسماعيل ومحمد رجب وأحمد عماد وأحمد عبدالمنعم وهشام رجب ومحمد فوزى وحسين حلمى ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى ناصر ووليد فوزى ومهاب ياسر وإيهاب فؤاد ورضاسيد وعمر طارق وحماده جلال ودانى أوسينج مانا وأحمد أنيس".

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