النيابة تطلب التحريات حول إصابة خفير بطلقات نارية من سلاح زميله في قنا



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد إصابة طلعت.م.ع، 50 عامًا، خفير نظامي بمركز شرطة فرشوط، شمال قنا، بطلقات نارية إثر خروج طلاقات من سلاح زميله عن طريق الخطأ.



تم عمل الاسعافات اللازمة وتحرير المحضر الخاص بالواقعة في أمرت النيابة العامة بالتحري حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.



أمرت النيابة العامة بفرشوط، شمال قنا، طلب التحريات حول واقعة إصابة خفير نظامي، بطلقات نارية، إثر خروج طلاقات من سلاح زميله عن طريق الخطأ.