صندوق النقد الدولى: دعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر جاءت بعد سنوات من التخبط في السياسة المالية والنقدية، وماحدث الآن هو تطوير في السياسة النقدية، واصبح سعر الصرف مرن، وهدفنا هو التضخم وليس سعر الصرف، فمرونة سعر الصرف تمتص الصدمات.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أننا نستهدف مساعدة مصر على خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.



وتابع، أن ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه ليس سيئ، وإنما فقط ماص للصدمات، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية في مصر قد تأتي بأسباب خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط.



وشدد، على ان ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودعم الوقود في مصر يصل للأغنياء وليس للفقراء.

