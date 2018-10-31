شاهد الآن.. مباراة برشلونة وكولتورال HD يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في كأس إسبانياHD

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موعد مباراة برشلونة وكولتورال ليونيسا اليوم

البطولة : كأس ملك اسبانيا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت - beIN SPORTS HD

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 22:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 23.30 مساءًا بتوقيت السعودية

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