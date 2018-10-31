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بعد ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار.. أستاذ طبي نفسي يوجه نصائح للآباء

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:21 م
بعد ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار.. أستاذ طبي نفسي يوجه نصائح للآباء
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، على ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار عن طريق قطع الشرايين، مؤكدًا أن فئة المراهقين هي التي تقوم بتقطيع أجزاء من جسدهم ظنًا منهم أنها ستخفف الألم النفسي.

وأوضح "فرويز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E" مساء الأربعاء، أن هذه المسألة تسمى بالمازوخية؛ أي التلذذ بتعذيب الذات.

ونصح الآباء بالتقرب إلى أبنائهم ورقابتهم، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب ضحايا لشخص سيكوباتي نشر هذه المسألة ولأسرة غير مهتمة.
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