بعد ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار.. أستاذ طبي نفسي يوجه نصائح للآباء

علق الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، على ضبط أدمن صفحة تحرض على الانتحار عن طريق قطع الشرايين، مؤكدًا أن فئة المراهقين هي التي تقوم بتقطيع أجزاء من جسدهم ظنًا منهم أنها ستخفف الألم النفسي.





وأوضح "فرويز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E" مساء الأربعاء، أن هذه المسألة تسمى بالمازوخية؛ أي التلذذ بتعذيب الذات.



