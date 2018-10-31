بالأسماء.. أمن الإسماعيلية يضبط 44 عاملا بحوزتهم أسلحة بيضاء



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم " سيد. إ. ط " 36 عامًا عامل" مقيم أبو عياد بحوزته " كتر"، والمتهم" محمد. ر. م " 19 عامًا عامل " مقيم دائرة قسم ثالث وبحوزته "سكين"، والمتهم " محمود. أ. أ " 20 عامًا عامل" مقيم حي السلام بحوزته " مطواه"، والمتهم " أحمد. ع. ص" 18 عامًا عامل" مقيم أبوصوير" بحوزته " سكين".



والمتهم " مهدى. ح. أ. ع " 20 عامًا عامل " مقيم دير مواس – المنيا بحوزته سلاح ابيـض " سكين " والمتهم " محمد. ع. أ " 21 عامًا عامل " مقيم الشهداء- بحوزته " مطواة " والمتهم " كريم. و. ع. م " 22 عامًا عامل " مقيم الضبعية - بحوزته " مطواة" والمتهم عبد الرحمن. م. أ. أ " 35 عامًا عامل " مقيم شارع السوق- بحوزته " سكين"، والمتهم عبده. ط. " 19 عامًا عامل" مقيم المرحلة الخامسة– بحوزته " سكين ".



والمتهم " أحمد. س. س" 15 عامًا عامل مقيم الشيخ زايد ــ بحوزته سلاح أبيض " شفرة كتر"، والمتهم " عبدالله. ع. أ. ع 18 عامًا عامل مقيم الكيلو 2 ــ بحوزته سلاح أبيض" سكين"، والمتهم " أحمد. ع. م. ع 18 عامًا عامل " مقيم حي السلام – بحـوزتـه سلاح ابيض " مطواه "، والمتهم " عبداللاه. م. ع. ع 36 عامًا" عاطل مقيم شارع الجعيص –بحوزته سـلاح ابيـض "مطواه "، والمتهم " محفوظ. م. ك 40 عامًا عامل" مقيم فنارة – بحوزته سـلاح ابيض " مطواه " والمتهم " أحمد. س. ج. ع 20 عامًا عامل" مقيم عزبة على عيد – بحـوزتــه سـلاح ابيـض" مطواه ".



والمتهم " أحمد. م. س. س" 22 عامًا عامل مقيم عزبة الصحة ــ دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض " سكين "، والمتهم عبدالله. ح. م. ف" 22 عامًا عامل مقيم شارع المستشفي بحوزته سلاح ابيض" مطواه"، والمتهم محمود. ع. م. ع" 33 عامًا عامل" مقيم الشهداء – دائرة قسم ثان بحـوزته سلاح ابيـض " مطواه ".

والمتهم محمد. غ " 30 عامًا عامل " مقيم المحطة الجديدة – بحوزته سلاح أبيض " مطواة " والمتهم محمد. م. أ. ح " 28 عامًا عامل" مقيم ابوعطوة – بحوزته سلاح أبيض "مطواة " والمتهم مصطفي. ن. س " 16 عامًا عامل" مقيم عزبة ناصر– بحوزته سلاح أبيض " مطواة "، والمتهم أحمد. ر. " 23 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم عرايشية مصر – بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، ومصطفي. و. م " 18 عامًا عامل " مقيم 16 شارع بغدادي – بحوزته سلاح أبيض " مطواه "، ومحمود. أ. إ 19 عامًا عامل " مقيم السبع آبار الغربية – بحوزته سلاح أبيض" مطواه ".



وعبدالرحمن. ع. ع " و18 عامًا عامل " مقيم حي السلام، بحوزته سلاح أبيض "مطواه " والمتهم احمد. ر. ع" 24 عامًا عامل " مقيم عزبة على عيد – بحوزته سلاح أبيض مطواه"، وعبدالرؤوف. ف. س " 33 عامًا عامل " مقيم الضبعية – وبحوزته سلاح أبيض" كتر "، والمتهم محمد. م. ع. م " 26 عامًا عامل " – دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، والمتهم محمد. و." 30 عامًا عامل "مقيم مقيم أبو سلطان ـ بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، والمتهم محمد. ص. س " 22 عامًا عامل" سائق مقيم مقيم السعدية – دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض" مطواه، والمتهم عبدالحميد. م." 34 عامًا عامل" مقيم – مقيم الشارع التجارى – دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض" مطواة".



والمتهم احمد. ط." 17 عامًا عامل "مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم احمد. م 29 عامًا عامل مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث بحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم احمد. ع 36 عامًا عامل مقيم شارع الإسكندرية – دائرة قسم اول، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم محمد.أ " 18 عامًا عامل "مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم هاني. س" 16 عامًا عامل "مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواه".



والمتهم محسن. س 33 عامًا عامل مقيم سوق الجمعة – دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، والمتهم سعيد. م 33 عامًا عامل مقيم السبع ابار شرقية، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم محمد. ن. م" 24 عامًا عامل" مقيم حى السلام - دائرة قسم ثان، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن كتر، والمتهم اسلام. ع. ن" 23 عامًا عامل "مقيم القماش عمارة 4 وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم محمد. ع 20عامًا عامل مقيم الشهداء - وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواه " والمتهم متولى. م. م" 21 عامًا عامل " مقيم عرايشية - وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " مطواه ".



والمتهم احمد. م. ع" 34 عامًا عامل "مقيم عزبة الغطوس – دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين "، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 44 عاملا بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وخناجر ومطاوي.