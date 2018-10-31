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"مستقبل وطن" ينظم معارض لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بالجيزة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:18 م
مستقبل وطن ينظم معارض لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بالجيزة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، غدا الخميس، عدد من المعارض لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بمنطقة أرض اللواء وشارع البحر الأعظم بجوار قسم شرطة الجيزة وكرداسة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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