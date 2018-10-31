ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"مستقبل وطن" يعلن إنشاء منفذين لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بالقليوبية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:18 م
مستقبل وطن يعلن إنشاء منفذين لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بالقليوبية
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر
 
أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إنشاء منفذين لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بمدينتي شبين القناطر والخانكة.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
1
x
21:30
0
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
0
x
20:30
3
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
0
x
22:30
0
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
21:45
0
بلاكبول
وست هام يونايتد
0
x
21:45
1
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
2
x
21:45
1
ديربي كاونتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 11:00:13 PM