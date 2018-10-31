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فينجر يعلن عودته للتدريب العام المقبل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:04 م
فينجر يعلن عودته للتدريب العام المقبل
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح آرسين فينجر الذي تم ربطه مؤخرًا مع ميلان أنه سيعود إلى كرة القدم في بداية عام 2019.

وكان فينجر قد تم ترشيحه لخلافة جينارو جاتوزو في ميلام نظرًا لأن إيفان جازيديس رحل عن آرسنال ليصبح المدير التنفيذي لميلان وأكد فينجر البالغ من العمر 69 عاما أنه سيعود للعمل العام المقبل.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس : "بالتأكيد في بداية عام 2019".

وأضاف : "في هذه اللحظة أشعر براحة جيدة وأنا أشاهد كرة القدم كثيرًا. أنا هنا في ويمبلي حيث لعبت العديد من المباريات ولدي ذكريات جيدة وبالطبع أفتقد ذلك".

وتابع : "قلت عدة مرات ربما أفضل شئ ألا أدرب في إنجلترا لأنني قضيت الكثير من الوقت في نادي واحد يبدو غريبا أن أدرب فريق آخر".

واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : "لكن في هذه اللحظة لا أستطيع أن أخبركم عن مستقبلي لأنني لا أعرف. لا أعرف أين سأكون. سأكون في مكان ما لكنني لا أعرف أين ".

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