كل ما تود معرفته عن اليوم العالمي للمدن

يتزامن اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمدن، والذي يستهدف نشر الحضرية على مستوى العالم، وتفعيل التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية والمساهمة في التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة باليوم العالمي للمدن، وذلك خلال السطور التالية.





1- بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمدن قبل 5 سنوات.





2- يهدف الاحتفال به تحقيق رغبة المجتمع الدولي في نشر الحضرية على مستوى العالم والدفع قدمًا نحو التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضرية.





3- أطلقت الأمم المتحدة موقعًا إلكترونيًا في أكتوبر عام 2014م لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.





4-هذا العام، اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع الاحتفال السنوي هو "بناء مدن مستدامة ومرنة"، حيث أن المدن بحاجة للدعم لتصبح قادرة على الصمود وتطوير قدرتها على استيعاب تأثير الأخطار وحماية وحفظ حياة الإنسان.





5- يتزامن هذا اليوم مع أحد أهداف التنمية المستدامة والذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة.



