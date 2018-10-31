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روسيا تؤكد للناتو أهمية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:00 م
روسيا تؤكد للناتو أهمية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
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وكالات
 

أعلنت ممثلية روسيا لدى الناتو، اليوم الأربعاء، أن روسيا أكدت على أهمية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال اجتماع مجلس روسيا - الناتو.

وجاء في بيان للممثلية: "الجانب الروسي أكد على أهمية معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى كعامل لتوفير الأمن الأوروبي والعالمي".    

من جهته أفاد المكتب الصحفي لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والحلف بحثا في بروكسل الوضع في أوكرانيا وأفغانستان ومسائل الشفافية العسكرية والحد من المخاطر، كما أبلغ كل منهما الآخر عن التدريبات الكبرى.

وجاء في بيان الحلف "عقدت اليوم الأربعاء جلسة مجلس روسيا- الناتو، الذي يضم 29 دولة وروسيا. أجرى السفراء تبادلاً مفتوحاً للآراء حول عدة مواضيع، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وما حولها، والقضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية، والشفافية المتبادلة والحد من المخاطر، وأفغانستان ، والتحديات الهجينة."

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