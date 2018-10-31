الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)





أختتمت مساء اليوم فعاليات البطولة العربية لكرة السلة سيدات والتي أقيمت بالصالة المغطاة للنادي الأوليمبي والتي فاز بلقبها هومنتمن اللبناني.





بدأ الحفل الختامي بتكريم خاص قدمه إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة لكل من عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وطارق السيد رئيس النادي الأوليمبي مستضيف البطولة.





ثم قام طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي بتقديم دروةلكل من محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وعمرو مصطفى رئيس شركة أموك للبترول راعي البطولة وعبده محمد عبده مدير البطولة.





ثم تم تكريم حكام البطولة وتوزيع ميداليات المراكز الثلاثة الأولى لفرق هومنتمن اللبناني والأهلي المصري وشباب الفحيص الأردني على الترتيب بالإضافة لكأس البطولة لهومنتمن.



