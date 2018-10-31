ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:00 م
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
طباعة
محمد عبدالفتاح
 

أختتمت مساء اليوم فعاليات البطولة العربية لكرة السلة سيدات والتي أقيمت بالصالة المغطاة للنادي الأوليمبي والتي فاز بلقبها هومنتمن اللبناني.

بدأ الحفل الختامي بتكريم خاص قدمه إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة لكل من عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وطارق السيد رئيس النادي الأوليمبي مستضيف البطولة.

ثم قام طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي بتقديم دروةلكل من محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وعمرو مصطفى رئيس شركة أموك للبترول راعي البطولة وعبده محمد عبده مدير البطولة.

ثم تم تكريم حكام البطولة وتوزيع ميداليات المراكز الثلاثة الأولى لفرق هومنتمن اللبناني والأهلي المصري وشباب الفحيص الأردني على الترتيب بالإضافة لكأس البطولة لهومنتمن.

الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
الأوليمبي يكرم محافظ الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية لسلة السيدات (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
0
x
20:30
2
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
0
x
22:30
0
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
0
x
21:45
0
بلاكبول
وست هام يونايتد
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
0
x
21:45
0
ديربي كاونتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 9:10:05 PM